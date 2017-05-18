Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдут соревнования по роуп-скиппингу Участники соревнований продемонстрируют силу, выносливость и прыгучесть.



Турнир пройдет в спортзале опорного вуза. Участников разделят на три возрастные категории: дети, подростки и взрослые. Помимо соревновательной части, запланированы мастер-классы от призеров всероссийских и международных соревнований.



К слову, на Первенстве России, которое прошло в Москве 6 и 7 мая, команда «Прыжок в жизнь» Орловского Госуниверситета завоевала второе место.





Татьяна Напольских

18 мая 2017 года







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