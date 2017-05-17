Новости версия для печати 33 миллиона рублей на дороги и ещё 3 миллиона на пешеходные переходы потратят в этом году Ливны Местные власти обещают, что средства будут освоены полностью, а работы окончены в срок. Секрет кроется в новом механизме проведения торгов – на все работы администрация города дала подрядчикам два сезона.



Из 17 запланированных участков дорожные работы на 12 из них уже практически закончены. В первую очередь подрядчики взялись за въезды в город. Их в Ливнах - пять. Помимо самого дорожного полотна строители обновили там и тротуары. А для удобства пешеходов на некоторых улицах появятся дополнительные автобусные остановки.

Сергей Трубицин, первый заместитель главы г. Ливны: «Остановочные павильоны, которых не было здесь изначально, за счёт средств предприятия МУКП «Ливенское» будут установлены шесть новых остановочных пунктов». Аукцион на все эти работы прошёл ещё прошлым летом. Но договоры власти города с подрядчиками решили заключить на два года – со сроком завершения в 2017-м. Часть работ была выполнена ещё прошлой осенью. За зиму подрядчики подготовили технику, людей, закупили материалы и уже в апреле вновь приступили к работам.

Николай Злобин, глава г. Ливны: «Я думаю, что к 1 июля общий объём – там у нас 33 миллиона по ремонту дорог – мы выполним. И мы будем готовы принять ещё средства и дальше продолжать. На самом деле, конечно, через зиму не все дороги прошли, и ситуации у нас тоже есть по определённым дорогам, особенно въездным, по главным дорогам, довольно сложная. И мы хотели бы ещё получить средства, чтобы поправить ситуацию». Принимать работы заказчик будет по всей строгости – с комиссией и только после проведения всех лабораторных исследований. К тому же, на все дороги строители дают гарантию 4 года. Однако то, что некоторых подрядчиков уже приходится привлекать к гарантийным обязательствам – властей немного настораживает.

Николай Злобин, глава г. Ливны: «Много работ, которые «Дорзнаксервис» должен у нас сделать по контракту. Кроме того, у него есть гарантийные обязательства. Точно так же, как и у всех других». Помимо ремонта дорог на каждой планёрке в администрации Ливен говорят и о строительстве Беломестненского моста. Сроки сдачи объекта затянулись из-за смены подрядчика – сейчас там работает уже третий, и изменений в проекте. Сроки увеличились на 3-4 месяца. Сейчас планируется, что в октябре первые авто уже смогут проехать по новому мосту.

Роман Петров, главный специалист управления муниципального имущества администрации г.Ливны: «На строительной площадке ведётся работа по укрупнённой сборке металлических пролётов и подготовке их к сварочным работам. Идет подготовка железобетонных балок под монтаж». Технология такова, что пролётные конструкции моста необходимо собирать на земле. Перед их установкой на мосту закрепят железобетонные балки. Пролёты рабочие начнут варить между собой со дня на день.

Артур Батуев, заместитель генерального директора по производству ГУП «Дорожная служба»: «Примерно дня через два начнётся монтаж бетонных пролётных строений моста, ну и соответственно бетонирование самого полотна моста». Подрядчик заверяет, что больше сроки сдачи моста не сдвинутся. Практически все составные элементы на месте, подготовительные работы завершены, а к концу мая мост начнёт приобретать окончательный вид. Напомним, стоимость работ составила 263 миллиона рублей, деньги выделены из федерального бюджета по системе «Платон».





Антон Киселёв

17 мая 2017 года







На главную страницу





