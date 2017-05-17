Новости версия для печати Жителей посёлка Телецентр (Орловский район) затопило фекальными реками Весенний и зловонный паводок там никого уже не удивляет. Реке, которая, порой выходит из берегов, местные дали название «Речка-вонючка», и ей не один год. В посёлке даже сформировалась инфраструктура под «реку»: деревянные мосты, настилы, осталось соорудить набережную. Но от шуток жители перешли к делу. Забили тревогу и начали обращаться во все возможные инстанции.



Дурнопахнущий источник в посёлке Телецентр бьет ключом из-за многоквартирных домов. Продукты жизнедеятельности оттуда отправляются не в очистные сооружения, а в выгребные ямы. Если те переполнены, то в помощь - общественный туалет, но и на нём цепочка не замыкается.

Михаил Симаков, депутат Большекуликовского сельского поселения: «Здесь сделано очень хитро, здесь проектировщики были свои. Канализация выведена в туалет наружный, а уже оттуда выходит в колодец. Из колодца течет на территорию населённых пунктов». Михаил Симаков живёт в соседней деревне Грачёвка. Фекальная река дошла уже и до его дома. И результат такого соседства уже дал о себе знать.

Михаил Симаков, депутат Большекуликовского сельского поселения: «Сдал воду в «Водоканал», результат – непригодная для питья вода. Водой из колодца детей нельзя купать». Местные жители просят лишь одного - перекрыть устье этой фекальной реки и наладить канализацию в посёлке.



Жители собрали инициативную группу и отправились к районным властям, распутывать коммунальное хитросплетение в посёлке. Вместо новой канализационной системы, пообещали новую выгребную яму.

Вячеслав Силютин, начальник Управления строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Орловского района: «Готовим документы на устройство новой выгребной ямы большего размера. После того, как будут готовы документы, и мы увидим, какая сумма денег необходима для решения данного вопроса, будет понятно, когда мы все это дело сделаем». В районной администрации так и не смогли дать чёткого ответа на вопрос, когда исчезнет фекальная река. Чтобы появилась конкретика, жители посёлков Телецентр и Грачёвка намерены обратиться уже не к властям, а в правоохранительные органы.





Алина Чабан

17 мая 2017 года







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