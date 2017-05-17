Новости версия для печати Губернатор Орловской области Вадим Потомский посетил Малоархангельский район Дороги, водопровод, строительство фельдшерско-акушерского пункта, повышение качества медицинского обслуживания. Это лишь часть вопросов, с которыми сегодня смогли лично обратиться жители Малоархангельского района к главе региона.



Губернатор провел прием граждан в администрации Малоархангельского района. Большая часть вопросов, с которыми жители района обратились к главе региона, касались ремонта дорог и строительства объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, сообщает информационный портал Орловской области.



Жители д. Подкопаево обратились с просьбой о строительстве автомобильной дороги Крахмальный завод – Подкопаево Луковского сельского поселения. Эта дорога связывает деревню с райцентром. На сегодняшний день дорога включена в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». Завершение строительства автомобильной дороги планируется в 2017 году.



Еще одно обращение касалось ремонта автомобильной дороги Архарово – Беловский Дубовицкого сельского поселения протяженностью 5,6 км. В связи с увеличением грузопотока большегрузных машин существующее асфальтовое покрытие дороги полностью пришло в негодность. В 2017 году запланирован ямочный ремонт автомобильной дороги «картами» до населенного пункта Дубовик. Губернатор поручил проработать вопрос с выделением финансовых средств для ремонта данной автомобильной дороги из Дорожного фонда Орловской области.



В ходе приема также рассматривался вопрос кадрового обеспечения Малоархангельской ЦРБ и выделении субсидий молодым специалистам для обустройства. В настоящее время районная больница испытывает недостаток врачебных кадров. Решить данную проблему могло бы участие в программе «Земский доктор», согласно которой молодые доктора, приезжая на работу в сельскую местность, получают субсидию в размере 1 млн рублей. Но так как Малоархангельск имеет статус города, то данная выплата не распространяется на врачей, прибывших работать в Малоархангельскую ЦРБ. Губернатор отметил, что в настоящее время в Государственной Думе РФ находится на рассмотрении законопроект, которым предлагается включить города с населением до 10 тыс. жителей в перечень населенных пунктов, которые могут участвовать в программе «Земский доктор». Орловский областной Совет народных депутатов обратился в Госдуму РФ с соответствующей законодательной инициативой.



В числе поступивших обращений – просьба о строительстве водозаборного узла в городе Малоархангельске в связи с острой проблемой с водоснабжением, в частности, с качеством питьевой воды из-за большого содержания железа. В 2014 году в районе разработана проектно-сметная документация на строительство водозаборного узла в Малоархангельске сметной стоимостью 12,3 млн рублей, где предполагается строительство двух водонапорных башен, скважины и станции обезжелезивания с закольцовкой всех существующих скважин и водонапорных сетей. Вадим Потомский поручил осуществить строительство водозаборного узла в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2017 год». Лимиты на строительство доведены до Малоархангельского района. Администрация района должна подготовить необходимые документы для проведения торгов.



Малоархангельцы также просили о строительстве газораспределительных сетей на территории нового жилого микрорайона, расположенного в Малоархангельске на улице Молодежная и в переулке Березовый, учитывая, что 22 земельных участка под строительство жилых домов выделено многодетным семьям. Глава региона дал поручение о включении строительства инженерных коммуникаций для жилого микрорайона в межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2018 год».





Орловское Информбюро

17 мая 2017 года







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