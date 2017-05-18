Ежегодная акция "Судебные приставы – детям" продолжается

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четверг
18.05.2017
13:06:44
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Ежегодная акция "Судебные приставы – детям" продолжаетсяАкция приурочена к Международному дню защиты детей.
Сегодня открывается "горячая линия" по вопросам взыскания алиментов.
С 10:00 до 13:00 заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области Татьяна Аксютина в режиме онлайн-консультации ответит на вопросы жителей, касающиеся взыскания алиментных платежей и требований исполнительных документов о защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей.
Номера телефонов "горячей линии": 72-52-75, 72-52-80. Код Орла 48-62.
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