Почти 5 миллиардов рублей налогов собрано с начала 2017 года

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четверг
18.05.2017
13:06:42
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Почти 5 миллиардов рублей налогов собрано с начала 2017 годаВ Налоговой инспекции по городу Орлу наблюдается положительная динамика поступления налогов и сборов к уровню соответствующего периода прошлого года во все уровни бюджетов.
Так, за отчетный период в федеральный – поступило 1,5 млрд. рублей или 123% к уровню прошлого года. В территориальный – 3,5 млрд. рублей или 107,9% к уровню 2016-го.
Основная часть доходов консолидированного бюджета за 4 месяца 2017 года традиционно сформировалась за счёт поступлений налога на доходы физических лиц, НДС и налога на прибыль.
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