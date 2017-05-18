Новости версия для печати Почти 5 миллиардов рублей налогов собрано с начала 2017 года В Налоговой инспекции по городу Орлу наблюдается положительная динамика поступления налогов и сборов к уровню соответствующего периода прошлого года во все уровни бюджетов.



Так, за отчетный период в федеральный – поступило 1,5 млрд. рублей или 123% к уровню прошлого года. В территориальный – 3,5 млрд. рублей или 107,9% к уровню 2016-го.



Основная часть доходов консолидированного бюджета за 4 месяца 2017 года традиционно сформировалась за счёт поступлений налога на доходы физических лиц, НДС и налога на прибыль.





Татьяна Курбатова

18 мая 2017 года







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