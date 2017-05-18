Новости версия для печати УМВД: за добровольную сдачу незарегистрированного оружия выплачивается вознаграждение УМВД России по Орловской области напоминает, что за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств выплачивается вознаграждение.



Для добровольной сдачи незарегистрированного оружия необходимо обратиться в любой из органов внутренних дел Орловской области. Граждане, сдавшие оружие добровольно освобождаются от уголовной ответственности за его незаконное хранение, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



За добровольную сдачу незарегистрированного оружия выплачивается вознаграждение



- боевое охотничье стрелковое оружие — 7000 рублей за одну единицу;



- охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, а также комбинированное оружие, в том числе обрезы охотничьего оружия — 6000 рублей;



- охотничье пневматическое, огнестрельное гладкоствольное оружие, спортивное гладкоствольное оружие, в том числе обрезы, огнестрельное оружие ограниченного поражения — 5000 рублей;



- ручное реактивное оружие, гранатометы — 3500 рублей;



- газовые револьверы, пистолеты, в том числе с измененными тактико-техническими характеристиками — 2000 рублей;



- взрывчатые вещества (кроме пороха) — 1500 рублей за 100 грамм;



- самодельное огнестрельное оружие — 2000 рублей за одну единицу;



- детонаторы — 500 рублей за шт;



- порох — 50 рублей за 100 грамм;



- боеприпасы к оружию с нарезным стволом — 10 рублей за одну единицу;



- боеприпасы к гладкоствольному оружию — 5 рублей за одну единицу;



- основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор, ударно-спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) — 30% от суммы вознаграждения, установленного за добровольную сдачу соответствующего вида оружия.





Орловское Информбюро

18 мая 2017 года







На главную страницу





