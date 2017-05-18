УМВД: за добровольную сдачу незарегистрированного оружия выплачивается вознаграждение

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четверг
18.05.2017
13:06:46
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УМВД: за добровольную сдачу незарегистрированного оружия выплачивается вознаграждениеУМВД России по Орловской области напоминает, что за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств выплачивается вознаграждение.
Для добровольной сдачи незарегистрированного оружия необходимо обратиться в любой из органов внутренних дел Орловской области. Граждане, сдавшие оружие добровольно освобождаются от уголовной ответственности за его незаконное хранение, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
За добровольную сдачу незарегистрированного оружия выплачивается вознаграждение
- боевое охотничье стрелковое оружие — 7000 рублей за одну единицу;
- охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, а также комбинированное оружие, в том числе обрезы охотничьего оружия — 6000 рублей;
- охотничье пневматическое, огнестрельное гладкоствольное оружие, спортивное гладкоствольное оружие, в том числе обрезы, огнестрельное оружие ограниченного поражения — 5000 рублей;
- ручное реактивное оружие, гранатометы — 3500 рублей;
- газовые револьверы, пистолеты, в том числе с измененными тактико-техническими характеристиками — 2000 рублей;
- взрывчатые вещества (кроме пороха) — 1500 рублей за 100 грамм;
- самодельное огнестрельное оружие — 2000 рублей за одну единицу;
- детонаторы — 500 рублей за шт;
- порох — 50 рублей за 100 грамм;
- боеприпасы к оружию с нарезным стволом — 10 рублей за одну единицу;
- боеприпасы к гладкоствольному оружию — 5 рублей за одну единицу;
- основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор, ударно-спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) — 30% от суммы вознаграждения, установленного за добровольную сдачу соответствующего вида оружия.
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