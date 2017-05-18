Новости версия для печати Минувшим вечером произошел пожар в производственном помещении на территории орловского завода «Легмаш» Орловские огнеборцы выехали по повышенному рангу пожара.



Даже когда открытый огонь в цеху подоспевшим пожарным удалось ликвидировать, густой черный дым, наполнивший помещение, рассеиваться не спешил. В процессе ликвидации возгорания пожарным несколько раз приходилось менять баллоны дыхательных аппаратов. Площадь возгорания составила около 20-и квадратных метров.

Максим Болвинов, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по орловской области: «Загорание произошло в неэксплуатируемом здании цеха. Происходило горение строительных конструкций, строительного мусора на втором этаже. Создавалось очень сильное задымление». В МЧС констатируют: упадок производства на заводе повлек полное безразличие к вопросам пожарной безопасности. О возгорании в руководстве предприятия узнали случайно.



Очаг возгорания по ряду характерных признаков пожарные определили безошибочно, а вот происхождение пожара пока осталось загадкой.



В результате пожара никто из людей не пострадал, существенных убытков огонь также не нанес. По факту ЧП начато административное дознание.





Иван Суверин

18 мая 2017 года







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