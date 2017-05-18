Новости версия для печати Прокуратура провела проверку в связи с выходом видеосюжета на телеканале ВГТРК «Орел», рассказывающем о продаже прибора «Спасатель» Проверка проведена прокуратурой Советского района г. Орла по поручению прокурора области И.В. Полуэктова.



Прибор «Спасатель» является универсальным детектором загрязнения воздуха, при этом его продавали под видом прибора, определяющего утечку газа. Установлено, что торговые представители, действующие от имени ИП Митьковой В.Н., представляются сотрудниками ГК «Газ-Контроль-Орел», после чего сообщают гражданам недостоверную информацию о необходимости приобретения указанного прибора якобы в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ.



Прибор «Спасатель» реализуется по цене 4 тыс. 900 руб., в то время как его рыночная стоимость не превышает 1 тыс. 500 руб.



В период с 23 января по 10 апреля 2017 года в УМВД России по г. Орлу поступило 32 заявления по факту продажи детектора загрязнения воздуха «Спасатель» под видом прибора, определяющего утечку газа.



По результатам проведенных по заявлениям граждан проверок сотрудниками полиции необоснованно вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.



Прокурор Советского района г. Орла отменил незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, в настоящее время материалы направлены для проведения дополнительной проверки.



В связи с выявленными нарушениям уголовно-процессуального законодательства прокурор внес начальнику УМВД России по г. Орлу представление, рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.



Кроме того, материалы проверки, проведенной прокуратурой, направлены в Управление Роспотребнадзора Орловской области для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей), сообщает официальный сайт прокуратуры Орловской области.





Орловское Информбюро

18 мая 2017 года







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