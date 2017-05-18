Новости версия для печати 19 мая исполняется 95 лет пионерскому движению в нашей стране Начиная с 1922 года и до наших дней, ребята с гордостью носят красный галстук – символ верной дружбы, хороших поступков, верности и любви к своей стране. О галстуке и не только расскажут в одном из залов краеведческого музея, где открылась выставка, посвященная пионерии, и ее делам.



«Будь готов – всегда готов!». Кому не знаком этот яркий лозунг? 95 лет - почти вековая история пионерского движения. И ребят современных пригласили с этой историей познакомиться. Хотя у многих из них на груди красный галстук, о первых пионерах и их делах они почти ничего не знают. Краеведческий музей взялся восполнить этот пробел, тем более, в его запасниках хранится немало интересного и редкого. Например, кузнецовский фарфор с пионерской символикой, или металлический зажим для галстука, которым пользовались довоенные пионеры. Экспонатов много, и они самые разные.

Анна Шатеева, научный сотрудник ОКМ: «Есть экспонаты небольшие, но уникальные, а есть многотиражные – открытки пионерской организации, плакаты художественные, вымпелы». Повседневная и парадная пионерская форма, ею гордились особенно, и надевали в самых торжественных случаях. Барабаны, горны, пионерские газеты разных лет. Значков, которые в пару к галстуку, пионеры носили на груди, целая серия. Перед ребятами выступили те, для кого пионерская жизнь навсегда осталась самой яркой и насыщенной, -пионеры 70-х.



Для людей старшего поколения, эта выставка - ностальгический привет из прошлого. Сразу вспоминаются дружные пионерские костры, линейки и речевки, тимуровские дела. Сегодняшние пионеры, а их в области 23 тысячи, конечно, совсем другие...

Галина Зубова, председатель областной пионерской организации «Орлята»: «Сейчас пионерское движение – современное, молодое новое, и девиз у нас остается такой же «За Родину, добро и справедливость». Все самые добрые и хорошие дела современных пионеров неизменно черпаются из славного пионерского прошлого. Сегодня пионерское движение потеряло свою массовость, но ежегодно в пионерском полку прибывает. 19 мая на главной площади Орла в пионеры примут еще 500 школьников.





Эва Стасюлевич

18 мая 2017 года







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