Новости версия для печати Мастерская Курнакова отметила День музеев В честь Андрея Ильича Курнакова рано утром там начался пленэр.



Проводить пленэр в честь мастера стало доброй традицией. Вся работа занимает несколько часов. В этом году пленэр превратился в блиц-конкурс, авторы трех лучших работ получат призы и дипломы. Главное условие, чтобы рисунок был с натуры, и выполнен в течение нескольких часов. В основном принимают участие студенты профильных вузов, но на этом пленэре могли попробовать свои силы, все, кто захочет.

Юлия Тютюнова, зав. кафедрой рисунка ОГУ им. Тургенева: «Пленэр посвящен Дню музеев, Андрею Ильичу от нас большой подарок как отцу-основателю художественно-графического факультета. На самом деле, хочется сделать это более широкой массовой акцией, чтобы принимали участие не только студенты худграфа, а вообще все желающие». Оценивать работы будет компетентное жюри, в состав которого вошли лучшие педагоги и художники.





Эва Стасюлевич

18 мая 2017 года







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