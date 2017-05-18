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17 мая по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день артериальной гипертонии

В центре здоровья Областной больницы к этому дню приурочили встречу врача-кардиолога с пациентами из группы риска и медицинскими волонтерами, чтобы напомнить методы профилактики этого заболевания и способы борьбы с ним.

Гипертонией считаются цифры артериального давления выше 140 на 90. Что делать, если давление ползет вверх, как контролировать заболевание, как вести себя, чтобы не допускать критических состояний. Обо всем этом кардиолог рассказывала своим собеседникам.
Тамара Старых, врач-кардиолог Областной клинической больницы: «Это нормализация сна, ограничение соли и животных жиров, это активность физическая, рациональная, ну и, конечно, медикаментозная терапия необходима наряду с отказом от вредных привычек». 
На встречу пришли не только страдающие гипертонией люди в возрасте, но и молодые волонтеры, которые считают эту информацию важной для себя.
Александр Поддубный, волонтер медик медицинского института ОГУ: «Мы здесь собрались, чтобы побольше узнать о данном заболевании, о его осложнениях. Получив необходимые знания здесь, мы сможем помочь людям, попавшим в беду где-то на улице, до приезда скорой помощи». 
Подобные встречи на территории Центра здоровья не редкость, ведь главная их цель – профилактика. Кроме того, здесь ежедневно и бесплатно, по предварительной записи проводится комплексное обследование всех желающих для выявления рисков для здоровья.
Елена Митяева, врач-терапевт центра здоровья Областной клинической больницы: «Мы обязательно измеряем им артериальное давление, мы определяем основные параметры зрения - остроту зрения, рефракцию, внутриглазное давление. Мы определяем показатели, которые косвенно могут свидетельствовать о наличии атеросклероза или, наоборот, о повышенной жесткости сосудистой стенки, то есть лодыжечно-плечевой индекс». 
Кроме того, здесь измеряют уровень холестерина и глюкозы, жировой состав тела, спирометрию, показатели сердца и многое другое - все для того, чтобы поймать болезнь в зародыше, принять меры и не дать ей развиться.


Елена Литинская
18 мая 2017 года

 


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