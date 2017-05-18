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Люди, живущие в деревне, хотят нормальную дорогу

В то время, когда в городские дороги вкладываются сотни миллионов рублей, есть деревни, в которых асфальта никогда не видели. По приглашению местных жителей, в одном из таких сельских поселений побывала съемочная группа ГТРК «Орел».

В деревне Лесная (Орловский район, Большекуликовское сельское поселение), хорошей дороги не было никогда. Правда, жителей в один момент это устраивать перестало, и они начали бороться за облагораживание территории, для чего и обращались к местным властям.
Татьяна Шлендина, жительница д. Лесная: «Нам построили дорогу, это было в 2008 году. Через год она начала проваливаться. Они должны были сверху засыпать ее гравием, но гравия сюда ни одной машины не привезли».
Как вспоминают старожилы, для обустройства проезжей части использовали глину из ближайшего карьера. Обошлись малыми силами и затратами. Но и толку от такого ремонта мало. Сильный дождь, или снег размывают дорогу так, что ни пройти ни проехать.
Галина Буглак, жительница д. Лесная: «Мы по дороге ехать не можем, мы ползем. Яма на яме». 
Татьяна Шлендина, жительница д. Лесная: «Ездить невозможно, а теперь и ходить невозможно. Идем в галошах до конца деревни, там переобуваемся, вешаем пакет с калошами – там оставляем, и едем в город».
Проблема жителей деревни Лесная на слуху в сельском поселении. О ней знают и в местной администрации. И собираются помочь, но только в рамках довольно скромного бюджета. 36 тысяч рублей отчислено на ремонт дороги. Больше взять просто неоткуда.
Михаил Кожухов, глава Большекуликовского сельского поселения: «Планируется привести подсыпку дробленым щебнем 150 метров и произвести профилирование дорог. Еще и район окажет помощь – из резерва будет выделено 50 кубов известкового щебня. Вместе с районной дорогой будет примерно 350 метров».
Работы планируют начать на следующей неделе, как только установится погода. А пока из Лесной, где нет дороги, аптеки, магазина, жители уезжают, потому что считают, что тут нет никаких перспектив.


Вадим Багринцев
18 мая 2017 года

 


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