Люди, живущие в деревне, хотят нормальную дорогу

|
|
Люди, живущие в деревне, хотят нормальную дорогуВ то время, когда в городские дороги вкладываются сотни миллионов рублей, есть деревни, в которых асфальта никогда не видели. По приглашению местных жителей, в одном из таких сельских поселений побывала съемочная группа ГТРК «Орел».
В деревне Лесная (Орловский район, Большекуликовское сельское поселение), хорошей дороги не было никогда. Правда, жителей в один момент это устраивать перестало, и они начали бороться за облагораживание территории, для чего и обращались к местным властям.
Как вспоминают старожилы, для обустройства проезжей части использовали глину из ближайшего карьера. Обошлись малыми силами и затратами. Но и толку от такого ремонта мало. Сильный дождь, или снег размывают дорогу так, что ни пройти ни проехать.
Татьяна Шлендина, жительница д. Лесная: «Нам построили дорогу, это было в 2008 году. Через год она начала проваливаться. Они должны были сверху засыпать ее гравием, но гравия сюда ни одной машины не привезли».
Галина Буглак, жительница д. Лесная: «Мы по дороге ехать не можем, мы ползем. Яма на яме».
Проблема жителей деревни Лесная на слуху в сельском поселении. О ней знают и в местной администрации. И собираются помочь, но только в рамках довольно скромного бюджета. 36 тысяч рублей отчислено на ремонт дороги. Больше взять просто неоткуда.
Татьяна Шлендина, жительница д. Лесная: «Ездить невозможно, а теперь и ходить невозможно. Идем в галошах до конца деревни, там переобуваемся, вешаем пакет с калошами – там оставляем, и едем в город».
Работы планируют начать на следующей неделе, как только установится погода. А пока из Лесной, где нет дороги, аптеки, магазина, жители уезжают, потому что считают, что тут нет никаких перспектив.
Михаил Кожухов, глава Большекуликовского сельского поселения: «Планируется привести подсыпку дробленым щебнем 150 метров и произвести профилирование дорог. Еще и район окажет помощь – из резерва будет выделено 50 кубов известкового щебня. Вместе с районной дорогой будет примерно 350 метров».