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Юрий Савенков: «Борьба с незаконным оборотом продукции – это вопрос национальной безопасности»

Главный региональный орган, контролирующий борьбу с контрафактом на территории Орловской области, сегодня подвел итоги работы в минувшем году. На комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции проанализировали ситуацию и обсудили стратегию искоренения «паленой» продукции.

Одежда, продукты, алкоголь, бытовая техника, лекарства. Предметом контрафактной реализации на Орловщине становились даже средства контрацепции. Почти во всех случаях торговля велась бойко, но недолго.
Юрий Савенков, начальник УМВД РФ по Орловской области: «Из оборота изъято более 3,5 тонн пищевых продуктов, 2,5 тысячи единиц непищевых товаров, которые находились на реализации с истекшим сроком годности и без документов, подтверждающих качество и безопасность. Организованы мероприятия по пресечению фактов незаконной реализации спиртосодержащей продукции».
Наибольший общественный резонанс в конце прошлого года вызвали массовые отравления суррогатным алкоголем. Все ведомства, вовлеченные в борьбу с контрафактом, были вынуждены усилить работу на этом направлении. В результате в регионе втрое снизилось количество острых отравлений населения спиртосодержащей продукцией.

Орловский Роспотребнадзор, будучи на острие борьбы с контрафактом, за год проверил почти 900 торговых объектов и выявил свыше 3000 нарушений.
Игорь Козин, заместитель председателя правительства области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «Масштабность проблемы, комплексный характер незаконного оборота требует четкого и скоординированного взаимодействия всех органов власти. Мы предлагаем в и в 2017 году продолжить практику привлечения общественных организаций к деятельности по профилактике незаконного оборота промышленной продукции и расширения взаимодействия с населением Орловской области».
На территории региона был усилен контроль за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий. В результате проверок за выявленные нарушения юридические и должностные лица были привлечены к ответственности. Медицинские изделия, оборот которых осуществлялся с нарушением законодательства РФ, изъяты из обращения.


Иван Суверин
18 мая 2017 года

 


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