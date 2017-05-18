Новости версия для печати В Орле состоялось чествование сотрудников музеев Сегодня – Международный День музеев. С профессиональным праздником сотрудников всех музеев региона поздравил начальник областного управления культуры и архивного дела Дмитрий Моисеев.



Их называют хранителями истории, создателями памятников культурного наследия и теми, кто протягивает и трепетно хранит связь между целыми эпохами.

Дмитрий Моисеев, начальник областного управления культуры и архивного дела: «Надо сказать, что, действительно, мы за последние годы значительно улучшили свои показатели. Несмотря на то, что в музейной сфере работают вроде немного – всего 320 человек, но это 12 музеев: один федеральный, три областных и 8 муниципальных. Это 270 выставок, фонд 258 тысяч экземпляров. И за этим всем стоят, конечно, люди, которые работают искренние и преданны своему делу». Очередной профессиональный праздник для работников музеев не только повод поздравить друг друга, отметить заслуги и достижения самых достойных, но и поделиться идеями новых экспозиций.

Вера Ефремова, директор объединенного литературного музея им. И.С. Тургенева: «В доме Грановского мы открываем, на наш взгляд, уникальную выставку, мы покажем нашим посетителям, как реставрируются музейные предметы. Какими они были до реставрации, какими они стали сейчас, и как мы их будем представлять в наших новых экспозициях. К нашей великой радости, были выделены средства на реставрацию наших экспонатов». Сегодня объединенные фонды орловских музеев составляют свыше 250 тысяч раритетов. В экспозициях выставляется лишь 10%. Следующем году мы будем отмечать значимую дату - 200 лет со дня рождения Тургенева. Для всех работников музейного дела стоит особая задача представить максимально полно, ярко и интересно жизнь и творчество великого классика.





Оксана Гранн

18 мая 2017 года







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