Новости версия для печати 19 мая в Орле после реконструкции торжественно откроют легкоатлетический манеж Впрочем, весной здесь уже проводили и открытую тренировку, и соревнования.



Реконструкция манежа, напомним, началась в марте прошлого года. Стоимость работ составила 140 миллионов рублей. Сдать его должны были в декабре 2016 года, однако из-за срыва сроков поставки материалов вовремя сделать этого не удалось.





Татьяна Курбатова

18 мая 2017 года







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