Новости версия для печати 20 мая в областном центре пройдет «День массового футбола» Управление физической культуры и спорта совместно с федерацией футбола области организуют проведение мероприятия в городе на пяти футбольных полях.



«День массового футбола» пройдет на запасном поле стадиона имени Ленина, у «Ледовой арены» на ул. Зеленина, в Городском спортивно-оздоровительном центре на ул. Маринченко, на стадионе «Южный» на 909 квартале и в ДЮСШ № 3.



Программа фестиваля будет состоять из открытых уроков, мастер-классов известных тренеров, мини-турниров. Соревнования начнутся на всех площадках одновременно в 11.00. В мероприятии примут участие воспитанники орловских футбольных школ от 6 до 15 лет.





Ольга Борисова

19 мая 2017 года







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