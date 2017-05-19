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пятница
19.05.2017
12:10:05
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20 мая в областном центре пройдет «День массового футбола»Управление физической культуры и спорта совместно с федерацией футбола области организуют проведение мероприятия в городе на пяти футбольных полях.
«День массового футбола» пройдет на запасном поле стадиона имени Ленина, у «Ледовой арены» на ул. Зеленина, в Городском спортивно-оздоровительном центре на ул. Маринченко, на стадионе «Южный» на 909 квартале и в ДЮСШ № 3.
Программа фестиваля будет состоять из открытых уроков, мастер-классов известных тренеров, мини-турниров. Соревнования начнутся на всех площадках одновременно в 11.00. В мероприятии примут участие воспитанники орловских футбольных школ от 6 до 15 лет.
Ольга Борисова
19 мая 2017 года
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