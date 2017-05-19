Новости версия для печати На Орловщине пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2017» Соревнования стартуют 20 мая на стадионе «Северный» (Медведевский лес). Открытие состоится в 11:30. Первые группы выйдут на старт в 12:00.



Во время состязаний участники при помощи карты и компаса должны найти на местности определенное количество контрольных пунктов и как можно скорее добраться до финиша.



В соревнованиях по спортивному ориентированию примут участие 73 российских региона России. Предполагается, что в Орловской области на старт выйдут около двух тысяч человек: школьники и студенты, члены трудовых коллективов, профессиональные спортсмены.



Победители получат медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации, а также Управления физической культуры и спорта Орловской области, Федерации спортивного ориентирования Орловской области, СДЮСШОР № 10.



Мандатная комиссия будет работать до 18 мая с 10.00 до 18.00, 19 мая − с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Орел ул. Маринченко 9-б, СДЮСШОР №10, тел./факс (486-2) 33-56-24, а также 20 мая – с 9.00 до 11.00 (дозаявка личников) на месте старта, сообщает пресс-служба администрации города Орла.





Орловское Информбюро

19 мая 2017 года







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