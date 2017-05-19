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пятница
19.05.2017
12:10:02
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Сегодня станут известны победители V национального чемпионата «Молодые профессионалы»Орловскую область представляют 10 человек.
Участники покажут свое мастерство в разделах: «Реверсивный инжиниринг», «Командная работа», «Реставрация произведений из дерева», «Облицовка плиткой». Кроме того, от Орловщины выступают две команды школьников. Юниоры будут выполнять токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ.
Чемпионат профессионалов проходит в Краснодаре. Всего в программе 109 специальностей. Участвуют 1300 молодых специалистов со всей страны. Их знания оценивают 1600 экспертов. Представители 24-х стран выступают вне конкурса.
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