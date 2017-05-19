Новости версия для печати Пионерия отмечает 95-летие И эту дату в Орловской области, конечно, не обошли вниманием. Региональную пионерскую организацию составляют 26 тысяч человек.



В Орле в 8:45 утра две тысячи человек выстроятся на торжественную линейку. Она состоится на площади Ленина. И там же в торжественной обстановке в пионеры примут 500 юных орлят. Спустя час в актовом зале областного Дворца Пионеров начнется торжественный прием и чествование пионерских работников.



Сейчас в рядах областной пионерской организации «Орлята» 26 тысяч мальчишек и девчонок. Их девиз: «За Родину, добро и справедливость!»





Мария Семак

19 мая 2017 года







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