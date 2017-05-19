Новости версия для печати 19 мая зам. руководителя Рособрнадзора в ходе «горячей линии» ответит на вопросы об организации ГИА в 2017 году Анзор Музаев будет дежурить на «горячей линии» сегодня с 11 до 12 часов.



Организация и проведения ЕГЭ, минимальное количество баллов для получения аттестата, особенности экзаменационной компании для детей с ограниченными возможностями – весь спектр вопросов, касающихся единого госэкзамена, сегодня можно будет задать заместителю руководителя Рособрнадзора Анзору Музаеву. Он будет дежурить на «горячей линии» 19 мая с 11 до 12 часов.



Телефон «горячей линии» по проведению ЕГЭ и ГИА- 8 (495) 984 – 89 – 19 (г. Москва.)



Подробности на официальном сайте Рособрнадзора.





Татьяна Напольских

19 мая 2017 года







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