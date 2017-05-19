Новости версия для печати Сегодня в орловском краеведческом откроется экспозиция, посвященная герою Отечественной войны 1812 года, генералу Алексею Петровичу Ермолову На выставке будут представлены предметы, обнаруженные во время реставрационных работ в Троицком Храме Орла, где похоронен знаменитый военачальник.



Работы проходили в 2012 году. Обнаруженные тогда личные вещи героя были отреставрированы столичными мастерами. Теперь они будут представлены посетителям музея. Торжественное открытие экспозиции запланировано на 15 часов.





Татьяна Напольских

19 мая 2017 года







На главную страницу





