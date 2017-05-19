Сегодня в орловском краеведческом откроется экспозиция, посвященная герою Отечественной войны 1812 года, генералу Алексею Петровичу Ермолову

|
пятница
19.05.2017
12:09:50
|
|
Сегодня в орловском краеведческом откроется экспозиция, посвященная герою Отечественной войны 1812 года, генералу Алексею Петровичу ЕрмоловуНа выставке будут представлены предметы, обнаруженные во время реставрационных работ в Троицком Храме Орла, где похоронен знаменитый военачальник.
Работы проходили в 2012 году. Обнаруженные тогда личные вещи героя были отреставрированы столичными мастерами. Теперь они будут представлены посетителям музея. Торжественное открытие экспозиции запланировано на 15 часов.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта