Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Точка еще не поставлена. Прокуратура настаивает, что газовые анализаторы орловчанам продают обманным путем.



- 77 дворов пустят под каток. Орел в лидерах федеральной программы.



- 95 лет «всегда готовы». Завтра главная площадь орла станет алой.



- В регионе еще двумя музеями стало больше. Сегодня профессиональный праздник хранителей истории.





Вести-Орёл

18 мая 2017 года







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