Новости версия для печати

Посол Венесуэлы в России выразил благодарность орловскому губернатору

6 мая 2017 года Советник-посланник Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Хосе Грегорио Эскалона Брисеньо совершил визит в Орловскую область в связи с подготовкой к 230-летию со дня прибытия Предтечи независимости Латинской Америки Франсиско де Миранды в город Орел. Планируется запуск интернет-сайта, посвященного визиту национального героя Республики Венесуэла в Россию, сообщает информационный портал Орловской области.

Глава региона Вадим Потомский встретился с Хосе Грегорио Эскалона Брисеньо. Они приняли участие в церемонии перезахоронения останков советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, на Кривцовском мемориале в Болховском районе. После завершения мероприятия губернатор дал видеоинтервью венесуэльскому гостю, в котором рассказал об основных аспектах, связанных с основанием, историей и развитием города Орла.

В письме Чрезвычайного и полномочного посла Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлоса Рафаэля Фариа Тортоса, направленном в адрес губернатора Орловской области, в частности, говорится:

«Благодарим Вас за сотрудничество, проявленный интерес и готовность делиться знаниями о тех глубоких исторических связях, которые лежат в основе русско-венесуэльских отношений, и пользуемся возможностью, чтобы выразить Вам уверения в своем уважении и дружбе».