Более 900 орловцев приватизировали свое жилье с начала года

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пятница
19.05.2017
12:09:56
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Более 900 орловцев приватизировали свое жилье с начала годаВ 2016 году этим правом воспользовались около 3000 жителей региона.
Управление Росреестра по Орловской области напоминает, оформить бесплатно в собственность жилье из государственного или муниципального жилищного фонда можно только один раз. Стоит отметить, что не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков. Кроме того, нельзя приватизировать служебные жилые помещения. Исключение составляют жилищные фонды совхозов и находящийся в сельской местности жилищный фонд стационарных учреждений социальной защиты населения.
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