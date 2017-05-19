Новости версия для печати Более 900 орловцев приватизировали свое жилье с начала года В 2016 году этим правом воспользовались около 3000 жителей региона.



Управление Росреестра по Орловской области напоминает, оформить бесплатно в собственность жилье из государственного или муниципального жилищного фонда можно только один раз. Стоит отметить, что не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков. Кроме того, нельзя приватизировать служебные жилые помещения. Исключение составляют жилищные фонды совхозов и находящийся в сельской местности жилищный фонд стационарных учреждений социальной защиты населения.





Ольга Борисова

19 мая 2017 года







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