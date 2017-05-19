Новости версия для печати Выручка орловских муниципальных аптек составила 148 млн рублей Это данные о выручке от продажи товаров, работ, услуг за первый квартал 2017 года.



Темп роста к тому же периоду 2016 года составил 101,4%. Получена чистая прибыль в размере 1,4 млн рублей. Об этом сообщил 18 мая на заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства горсовета Всеволод Синегубкин, начальник отдела управления муниципальной собственностью УМИЗ г. Орла.



В 2016 году отчисления части чистой прибыли в бюджет города Орла составили 4,2 млн рублей против 3,7 млн рублей в 2015 году. Объем реализации трех аптек («Аптека №53», «Аптека №1», «Аптека №2») составил 579,3 млн рублей с ростом на 8,2% по сравнению с предыдущим годом, сообщает сайт городской администрации.

http://www.orel-adm.ru/



До конца мая аптеки сменят организационно-правовую форму. На данный момент идет завершающая стадия реорганизации муниципальных аптечных предприятий в общества с ограниченной ответственностью. 100% доля в обществах принадлежит муниципалитету.





Орловское Информбюро

19 мая 2017 года







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