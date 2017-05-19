Новости версия для печати Орловская область: Ремонт дворов по новым правилам В этом году власти поменяли подход к привычной для орловцев программе ремонта дворовых территорий.



К созданию комфортной городской среды теперь будут привлекать дизайнеров. Но это не все новинки. Главное - жители смогут полностью руководить процессом ремонта и даже сами помогать. В этом году на благоустройство городских территорий в федеральном бюджете заложено 25 млрд. рублей. На Орловщину из этой суммы направлены 156 млн. рублей.



Сотню дворовых территорий просили отремонтировать жители Орловской области. После различных советов и совещаний было решено, что в программу благоустройства войдут 77 дворов. Эту цифру объявили на специальном семинаре по благоустройству городской среды.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «В федеральном бюджете на реализацию данного проекта мы заложили 20 млрд.рублей, и сегодня одно из приоритетных направлений являются дворовые территории и межквартальные проезды». В этой федеральной программе участвуют все регионы страны. Но только Орловская область оказалась впереди всех - досрочно отправила в Москву все отчёты, проекты и уже определилась с софинансированием. Власти утверждают, на такую скорость работы повлияли сами жители.

Александр Ремига, зам. председателя правительства по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Орловской области: «Если у нас несколько лет назад был стереотип – «вот моя квартиры, все остальные вопросы ко мне не имеют отношения», то сейчас этот стереотип с активной работой министерства строительства и ЖКХ переломлен, и уже собственники активно участвуют в жизни своего дома, и района, и в целом городов и муниципальных образований».

Именно жители должны потребовать отремонтировать свой двор, именно жители должны утвердить дизайн проект, именно жители могут попросить о парковочном месте или о детской площадке, самим определиться с источником дополнительного финансирования, и самим же расписаться в акте выполненных работ.





На семинаре старшим по домам и председателям домовых комитетов рассказали все нюансы предстоящего ремонта дворов. К слову, в программу современной городской среды вошли не только дворовые площадки. В этом году отремонтируют парк в Мценске, парк Ботаника в Орле, бульвар Победы. Будет разработана и проектная документация на реконструкцию Детского парка. Федеральная программа продлится до 2022 года.





Вести-Орёл

19 мая 2017 года







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