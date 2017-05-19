Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- И старый - памятник, и новый. Депутаты Горсовета должны дать добро на новостройку на Гостиной, 1.



- Деревня Лесная для жителей стала дремучим лесом. Когда в 20 километрах от Орла победят бездорожье?



- С киноэкранов на орловские улицы. Трансформеры существуют!!!



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Вести-Орёл

19 мая 2017 года







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