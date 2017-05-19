Новости версия для печати Споры о доме номер один по улице Гостиной в Орле продолжаются В этот раз мэр Орла пригласил к себе причастных к строительству офисного здания на месте снесённого дома-памятника.



На комитете по строительству заявили, что на пустыре ведутся работы вовсе не строительные, а подготовительные. Разрешение на стройку владельцам этого участка выдадут лишь после того, как депутаты утвердят фасад будущего здания.



Народные избранники поинтересовались, а был ли памятником старинный дом? На что начальник регионального управления по госохране объектов культурного наследия Сергей Семиделихин ответил: дом был памятником и бизнес-центр тоже будет памятником. И представил депутатам эскиз будущего здания.



Окончательное обсуждение того, как будет выглядеть будущий дом-памятник, запланировано на сентябрь. Депутатам на сессии Горсовета предстоит лично утвердить проект бизнес-центра.





Алина Чабан

19 мая 2017 года







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