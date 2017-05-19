Новости версия для печати Орёл увидел настоящего автотрансформера! Чудо техники привезли к нам участники театра «Каскадер». Автобота они изобрели специально для выступлений. Но в будущем, планируют создатели проекта, он будет выступать на пару с братом.



Венец мысли российских инженеров - первый в мире настоящий автотрансформер. Из обычного «ВАЗ-2110» он превращается в четырехметрового гиганта. Который как авто – может ехать, а как робот – стрелять сразу из двух орудий.



На создание отечественного автобота у его изобретателя ушло полгода. Использовались запчасти от десятков машин – «ВАЗ», «ГАЗ», «ОКА», и даже трактора. Ошибки с механикой, головой трансформера, поломки рам показывали себя при каждом подъёме. И всё приходилось начинать с нуля. Но ради трехлетнего сына, - ему, кстати, отчасти и принадлежит идея проекта, Сергей Кочерга не останавливался.



Орёл стал пятым городом, увидевшим российского трансформера. Секретами чудо техники со зрителями каскадёры, конечно, не делятся. А парочка есть: передние колёса, например, просто бутафория. А оружие автобота - кислородные пушки. Пока что эта машина-трансформер аналогов не имеет. Но это лишь до следующего сезона, поделился создатель проекта.

Сергей Кочерга, автомеханик, каскадёр: «Машина будет усовершенствована, она будет идеальна как настоящий автомобиль – не будет бутафорных колес, у него будут руки, будут пальцы шевелиться и голова крутиться, и много чего интересного будет еще». Однако массового выпуска машин-трансформеров Сергей Кочерга пока не планирует. Да и в город выезжать не рискует. Дорожные полицейские могут не оценить, шутит изобретатель.





Антон Киселёв

19 мая 2017 года







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