Новости версия для печати Сегодня на площади имени Ленина в Орле прошла торжественная пионерская линейка 19 мая – День пионерии.



Сегодня российская пионерская организация отмечает 95-летие. В пионеры сегодня приняли 500 школьников. На данный момент в области насчитывается более 20 тысяч пионеров. Присутствующих – ветеранов движения и их юных последователей - поздравил губернатор Орловской области Вадим Потомский:



«Дорогие друзья! От всей души поздравляю Вас с 95-летием пионерии – главной детской организации нашей страны. Особые поздравления - нашим юным орловцам, которые сегодня стали пионерами. Поздравляю ваших наставников и родителей, ветеранов пионерского движения, которые много лет отдали делу воспитания подрастающего поколения».



После линейки в орловском Дворце пионеров и школьников имени Юрия Гагарина состоялся праздничный концерт.





Ольга Борисова

19 мая 2017 года







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