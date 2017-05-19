Сегодня на площади имени Ленина в Орле прошла торжественная пионерская линейка

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пятница
19.05.2017
18:12:52
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Сегодня на площади имени Ленина в Орле прошла торжественная пионерская линейка19 мая – День пионерии.
Сегодня российская пионерская организация отмечает 95-летие. В пионеры сегодня приняли 500 школьников. На данный момент в области насчитывается более 20 тысяч пионеров. Присутствующих – ветеранов движения и их юных последователей - поздравил губернатор Орловской области Вадим Потомский:
«Дорогие друзья! От всей души поздравляю Вас с 95-летием пионерии – главной детской организации нашей страны. Особые поздравления - нашим юным орловцам, которые сегодня стали пионерами. Поздравляю ваших наставников и родителей, ветеранов пионерского движения, которые много лет отдали делу воспитания подрастающего поколения».
После линейки в орловском Дворце пионеров и школьников имени Юрия Гагарина состоялся праздничный концерт.
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