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Орловская Жилинспекция вынесла административных наказаний в виде штрафов на сумму 2 млн. 552 тысячи рублей

Увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе – необоснованное начисление платежей за общедомовые нужды, проблема обслуживания жилищного фонда, ненадлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества. Это самые основные жалобы, с которыми жители Орловской области обращаются в региональную Жилищную инспекцию.

 Анатолий Гаращенко, начальник орловской Жилищной инспекции, рассказал о результатах работы.

По его словам, за прошедший 2016 год и первый квартал 2017 года в управление государственной жилищной инспекции поступило 7110 жалоб. Из них на работу управляющих организаций – 6877. Сотрудниками управления по данным обращениям в отношении управляющих организаций проведено 3357 проверок. По результатам которых выдано 1429 предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, было составлено 74 протокола об административных правонарушениях в отношении управляющих организаций и должностных лиц. По результатам рассмотрения составленных протоколов был вынесен ряд постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов, общая сумма которых составила 2 млн.552 тысячи рублей. На настоящий момент Управляющими организациями оплачено миллион 130 тысяч рублей.

За нарушения обязательных требований к установлению размера оплаты за содержание и ремонт жилого помещения и к определению размера, и внесению платы за коммунальные услуги, а также по признакам предполагаемых возможно мошеннических действий и присвоение денежных средств граждан, 17 материалов проверок направлено на рассмотрение и принятие мер в Управление по экономическим преступлениям и противодействию коррупции. 23 материала – в Управление Роспотребнадзора, 3 – в Управление по тарифам Орловской области, 1 – в Управление ФАС, в Прокуратуру – 4 обращения.

Вопрос о работе управляющих компаний вызвал наибольший интерес у депутатов комитета по строительству и ЖКХ Облсовета. Было обращено внимание на серьёзную тенденцию последних месяцев, возникшую в городе Орле, — отказ управляющих компаний от продления договоров на обслуживание многоквартирных домов. В настоящее время таких в областном центре уже 208.


Татьяна Курбатова
19 мая 2017 года

 


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