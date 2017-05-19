Новости версия для печати Шесть дорог в Орле требуют срочного ремонта и включены в список первоочередных работ Это Тургеневский мост, улицы Поселковая, 1-я Посадская, Полесская, Генерала Родина и переулок Пищевой.



Ремонт на них начнется в середине июня. До этого времени будут проходить торги по выбору подрядчика. Кстати, чтобы не повторилась ситуация прошлого года, когда подрядчик выполнил свои обязательства наполовину – как на улице Лескова, оплачивать работы власти Орла планируют не частями, а по факту – после завершения всех работ.





Юлия Сулим

19 мая 2017 года







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