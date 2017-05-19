23 аварии произошло за минувшие сутки на территории Орловской области

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пятница
19.05.2017
18:12:56
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23 аварии произошло за минувшие сутки на территории Орловской областиПострадал один человек.
Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 18 мая в 23:25 в дежурную часть пункта полиции Хотынецкое поступило сообщение из Хотынецкой больницы. О том, что в селе Ильинское Хотынецкого района пострадала девушка, при наезде на неё автомобилем. В ходе проверки установлено, что неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством при движении в селе Ильинское (со стороны посёлка Хотынца), допустил наезд на пешехода, движущегося во встречном направлении. В результате ДТП пешеход с травмами была доставлена в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают: в эти выходные будет усилен контроль за соблюдениями правил дорожного движения.
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