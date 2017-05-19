Новости версия для печати 23 аварии произошло за минувшие сутки на территории Орловской области Пострадал один человек.



Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 18 мая в 23:25 в дежурную часть пункта полиции Хотынецкое поступило сообщение из Хотынецкой больницы. О том, что в селе Ильинское Хотынецкого района пострадала девушка, при наезде на неё автомобилем. В ходе проверки установлено, что неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством при движении в селе Ильинское (со стороны посёлка Хотынца), допустил наезд на пешехода, движущегося во встречном направлении. В результате ДТП пешеход с травмами была доставлена в больницу.



Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают: в эти выходные будет усилен контроль за соблюдениями правил дорожного движения.





Татьяна Курбатова

19 мая 2017 года







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