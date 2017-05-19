Новости версия для печати Уникальный природный комплекс Орловщины - балка Непрец - на грани исчезновения Там сохранились редкие растения. Этот природный комплекс, который на всех документах значится как памятник природы, может не устоять перед натиском современного человека. Жители Орла в заповедной зоне не только после себя оставляют мусор, но и сжигают полевые цветы, занесённые в Красную книгу, и даже вывозят чернозём целыми КАМАЗами.



К цветам, произрастающим в балке Непрец, нужно относиться с особым трепетом. Им больше 30 миллионов лет. Здесь сохранились первобытные степные растения, которые смогли пережить ледниковый период. Место уникальное не только для Орловской области, но и для России в целом.



Балка Непрец считается ботаническим памятником природы ещё с 1975 года. Ведь именно здесь, в этом овраге, сохранились растения, которые существовали ещё до ледникового периода.

Виктор Ливцов, краевед: «Уникальность этого места состоит в том, что оно сохранило тот ландшафт и те цветущие растения, которые здесь появились, по крайней мере, 30 миллионов лет назад. Вся остальная территория области была уничтожена ледником». Сегодня в Орловской области уже не осталось тех мест, где можно увидеть безлистный ирис или встретить редкий перистый или красивейший ковыль.

Людмила Киселева, доцент кафедры ботаники, физиологии и биохимии Орловского госуниверситета: «Сейчас мы видим аспект адониса, немного позже – в начале июня – можно увидеть аспект ковыля. Аспект степи приобретает серебристый фон, так как ковыля здесь очень много и это очень красиво». Эти поля за лето меняются 12 раз. Сначала покрывается ковром жёлтых цветов, затем белым, голубым, красным. На участке размером 200 на 300 метров зарегистрировано 335 растений. Из них 3 –вымирающих вида, их можно встретить в Красной книге и здесь, на балке Непрец, в черте города. Но судьба растений волнует далеко не всех.

Павел Меркулов, член регионального штаба ОНФ: «Фактически в основании балки Непрец мы видим несанкционированные свалки, которые непонятно кем осуществляются». Одна свалка сменяется другой. Буквально последние цветы сжигают, редкую степную траву принимают за сухостой. Но те кто, знает, что это заповедное место и уверен в том, что оно никем не охраняется, наносит самый колоссальный ущерб, воруя плодородный слой почвы.

Павел Меркулов, член регионального штаба ОНФ: «Во Франции в музее хранится куб чернозема – метр на метр. В балке – двухметровый чернозем. И мы видим варварское уничтожение этого дела». Памятник природы – это не только 6 гектаров, это все 370 гектаров балки. Активисты ОНФ уверены, нужно расширять границы памятника природы. Сейчас охранный статус существует лишь на бумаге. На деле никто Непрец не охраняет – докладывают активисты уже на пленарном заседании экологической конференции ОНФ, которая проходила в рамках Всероссийского селекторного совещания.

Павел Меркулов, член регионального штаба ОНФ: «Считаем, что сумма штрафа за уничтожение уникальных природных уголков нашей страны очень малы. Предлагаем увеличить размеры штрафов в разы. Предлагаем отдельно внести ответственность за несанкционированное складирование отходов на землях особо охранных природных территорий». И, конечно, заповедным местам нужен постоянный юридически-закреплённый охранник. Все предложения - как сохранить уникальное место и даже как привлечь сюда туристов - активисты ОНФ направят во все структуры власти.





Алина Чабан

19 мая 2017 года







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