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Сегодня состоялся праздник «Орловская книга-2017»

Это уже 19-й по счету областной литературный праздник. В этом году его тема «Орловская книга – воспитанию и образованию ». По традиции в празднике принимают участие издатели, писатели, краеведы, библиотекари и все те, кто верен печатному слову, и любит читать.

Гостей литературного праздника встречали с музыкой. Организаторы подготовили несколько литературных и художественных выставок, представили широкую экспозицию литературы из фондов библиотеки и архива. Но для издателей это уже вчерашний день, они погружены в новые проекты.
Александр Воробьев, директор издательства «Орлик»: «Нельзя не сказать, конечно, о будущем юбилейном году – 200-летию Тургенева, то есть уже сейчас каждое издательство работает на следующий год».
Основная цель праздника – поддержка традиций орловского книгоиздания, объединения усилий творческих организаций, издателей, торговли с тем, чтобы донести до читателей лучшие образцы местного книгопечатания. Центральным событием стало подведение итогов конкурса в трех номинациях. Лучшим издательским проектом стала книга Ксении Седойкиной об архитекторе Тибо-Бриньоле – в роскошном подарочном издании. К сожалению, автора уже нет в живых, и награду получала дочь писательницы.
Лидия Седойкина: «Мама очень долго работала, много лет, она много работала в архивах, с документами, нашла много проектов этого замечательного архитектора, и вот так возник замысел этой книги».
В номинации «Самая читаемая книга» победил краевед, автор книги «Орловщины родные очертанья. Были и лица нашего края» Александр Полынкин. Только в областной библиотеке трехтомник запрашивался 700 раз.
Александр Полынкин, писатель-краевед: «Так получилось, что публикуемые в разных средствах массовой информации – орловских в основном - мои статьи, мне показалось любопытным и нужным свести в книгу. Сначала получилась одна – том первый, в 2013 году, потом вторая – в 2014, и третья – в 2015, и получился трехтомник, посвященный событиям и людям нашего края».
Специальную премию получил историко-просветительский журнал «Истории русской провинции» под редакторством Константина Грамматчикова.

К сожалению, в этом году исчезла номинация «Художественная литература», оргкомитет не смог определиться, по каким критериям оценивать труд писателей.
Андрей Фролов, председатель правления Орловской писательской организации: «И это очень обидно, поскольку для меня очевидно, что у нас есть известные писатели, заслужившие. Неужели они не могут оценить художественный текст?».
Так или иначе, номинацию упразднили, сделав упор на краеведение. В числе авторов, которые были награждены благодарностью управления культуры и архивного дела, Александр Лысенко, Юрий Саран, Елена Ашихмина и многие другие. Все выпущенные в области издания за 2015 год можно найти в специальном каталоге, который также подготовило издательство «Орлик».


Эва Стасюлевич
19 мая 2017 года

 


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