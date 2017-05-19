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Музей «Спасское-Лутовиново» приглашает на выставку в баню

Тематические выставки в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново давно стали привычным делом. Однако на этот раз научные сотрудники решили пригласить посетителей не в выставочный зал, а в баню! Именно здесь им удалось создать необычную этнографическую экспозицию, использовав для этого богатые музейные фонды.

Усадьба «Спасское-Лутовиново» утопает в цветах: незабудки, маргаритки, тюльпаны — разноцветье такое, что в глазах рябит. Забота о зелёных насаждениях парка — один из важных видов музейной работы, как и исследовательская, издательская и, конечно, выставочная. Выставки здесь открываются часто: разные по форме и содержанию, из фондов собственных и музеев других городов и весей.
Очередную решили открыть в крохотной усадебной бане. Экспонаты - камерные, рассказывающие об обстановке крестьянской избы позапрошлого века, состоявшей, как писал Тургенев в «Записках охотника», всего из одной комнаты и небольших холодных сеней. Лавки вдоль стен, обеденный стол в красном углу под Божницей, украшенной нарядным полотенцем, нехитрая кухонная утварь — вот и весь крестьянский быт.

В экспозиции представлена одежда – женская и мужская вышитые рубахи. Это наряд праздничный, выходной. В будни крестьяне выглядели куда скромнее. Много работали - экспонаты красноречиво говорят об этом: пряли лён, плели лапти, гладили бельё и истово молились.

На свой первый вернисаж сотрудники музея пригласили шестиклассников одной из курских школ. Вернее, они сами прислали заявку - захотели поближе познакомиться с бытом предков. Послушали экскурсовода, попили чайку с душистыми травами, и, кажется, остались довольны.

Тех, кому интересны «Дела давно минувших дней, предания старины глубокой», стоит съездить в Спасское. Выставка получилась любопытная. И работать она, как заверили организаторы, будет на постоянной основе.


Мария Семак
19 мая 2017 года

 


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