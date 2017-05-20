Новости версия для печати 20 мая орловский литературный музей приглашает на акцию «Ночь в музее» Всероссийская акция «Ночь музеев» проводится в ночь с 20 на 21 мая



В Доме Грановского в 19 часов гости окажутся "В кругу родных и близких" и узнают о братьях и сёстрах Николая Лескова.



В 20 часов начнется композиция "Каким счастьем были для меня балы". В 21 час в Музее писателей-орловцев расскажут «Сказки старого дома».





Евгения Костомарова

20 мая 2017 года







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