Новости версия для печати В Орле в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» откроется Музей истории евреев Музей будет открыт для жителей и гостей города с 22.30 до 00.30.



Он создан при местной еврейской религиозной организации ортодоксального иудаизма города Орла «Центр Шалом» и посвящен истории и культуре городской общины.



Организаторы мероприятия уверены, что знакомство орловцев с экспозицией музея будет способствовать гармонизации в нашем регионе межнациональных и межконфессиональных отношений, а также устранению стереотипов и напряженности в вопросе еврейской истории и культуры.



Музей истории евреев находится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 20 (офисный центр "Фиджи").



Всероссийская акция «Ночь музеев» проводится в ночь с 20 на 21 мая.





Орловское Информбюро

20 мая 2017 года







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