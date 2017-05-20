В Орле в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» откроется Музей истории евреев

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суббота
20.05.2017
10:21:57
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В Орле в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» откроется Музей истории евреевМузей будет открыт для жителей и гостей города с 22.30 до 00.30.
Он создан при местной еврейской религиозной организации ортодоксального иудаизма города Орла «Центр Шалом» и посвящен истории и культуре городской общины.
Организаторы мероприятия уверены, что знакомство орловцев с экспозицией музея будет способствовать гармонизации в нашем регионе межнациональных и межконфессиональных отношений, а также устранению стереотипов и напряженности в вопросе еврейской истории и культуры.
Музей истории евреев находится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 20 (офисный центр "Фиджи").
Всероссийская акция «Ночь музеев» проводится в ночь с 20 на 21 мая.
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