Новости версия для печати Спасское-Лутовиново приглашает на усадебный бал Усадьба Тургенева ждет посетителей 20 мая в 18.00



В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» в музее-заповеднике состоится усадебный бал.



В старинном парке, под сводами вековых деревьев, тишину уходящего дня нарушат торжественные полонезы, волнующие вальсы, зажигательные польки и контрдансы.

Изысканные дамы, блистательные кавалеры в нарядах эпохи XIX века выступят в роли танцмейстеров. Они не только представят посетителям исторические танцы, но и проведут мастер-класс, расскажут о бальном этикете.



Также для гостей Спасского будет организован просмотр голографической видеопроекции по произведениям И. С. Тургенева: роману «Дворянское гнездо», рассказу «Бежин луг», стихотворению в прозе «Как хороши, как свежи были розы…».



Мероприятия акции «Ночь музеев» бесплатные, и продлятся до 21.00, сообщает сайт музея-заповедника.





Орловское Информбюро

20 мая 2017 года







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