Новости версия для печати Депутаты орловского Облсовета планируют «добавить денег» на социальные расходы Цифры обсудили на заседания комитета по бюджету, налогам и финансам.



К примеру, почти 14 млн. дополнительно планируют выделить департаменту соцзащиты; 7 млн. – управлению культуры и архивного дела, с учетом, что два из них будет потрачено на «доступную среду»; 4,5 млн. отдадут департаменту образования, чтобы была организована видеозапись сдачи единого государственного экзамена; такую же сумму определили на содержание центров занятости и чуть больше миллиона – департаменту сельского хозяйства.



Цифры обсудили на «бюджетном комитете». И теперь будут вынесены на общее заседание Облсовета.





Татьяна Напольских

21 мая 2017 года







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