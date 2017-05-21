24 мая - день Славянской письменности и культуры

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воскресенье
21.05.2017
14:29:08
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24 мая - день Славянской письменности и культурыБольшая программа уже подготовлена в Орле и Орловском районе.
В 8 часов утра в селе Становой Колодезь в церкви Покрова Пресвятой Богородицы начнется Божественная литургия в честь святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В 10 часов богатырские забавы развернутся на Знаменской Заставе. Кроме того, начнет работать книжная выставка и выставка работ народных мастеров. Там можно будет не только увидеть, но и купить понравившуюся вещь.
Спустя час праздничную программу откроет губернаторский камерный хор «Лик». Свое творчество подарят артисты Орловского района и студенты областного колледжа искусств.
А в областном центре праздник развернется на территории Детского Парка. В 18:30 там начнется большой концерт вокальных ансамблей и хоровых коллективов.
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