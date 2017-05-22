Новости версия для печати Сегодня в православном календаре День святого Николая Чудотворца 22 мая Русская Православная церковь отмечает память перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар. Это празднование было установлено еще в 1087 году.



Святой Николай самый почитаемый святой в России. Его называют Николай Угодник и Николай Чудотворец.



Верующие уверены – искренняя молитва святому помогает побороть самые серьезные болезни, успокаивает душевные переживания. И сегодня молитвы Николаю Угоднику произнесет и глава орловской митрополии. Он совершит божественную литургию в Казанском Храме поселка Нарышкино. Архиерейское служение начнется в 9 часов утра.





Татьяна Напольских

22 мая 2017 года







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