На Орловщине до конца 2019 года планируется открытие 50 ФАПов

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понедельник
22.05.2017
12:34:31
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На Орловщине до конца 2019 года планируется открытие 50 ФАПовВ регионе продолжается реализация программ, направленных на повышения качества медицинской помощи в селах.
В минувшем году по программе "Земский доктор" для работы на селе выделены средства 25 молодым специалистам. Кроме того, до 50 лет увеличен возраст врачей, которые могут поехать на работу в село и получить денежную поддержку в размере 1 млн рублей. Еще один вид финансовой поддержки медиков - единовременная компенсационная выплата в размере 250 тысяч рублей. Субсидия предоставляется молодым врачам, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерских пункт сразу после окончания учебы.
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