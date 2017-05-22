Новости версия для печати На Орловщине до конца 2019 года планируется открытие 50 ФАПов В регионе продолжается реализация программ, направленных на повышения качества медицинской помощи в селах.



В минувшем году по программе "Земский доктор" для работы на селе выделены средства 25 молодым специалистам. Кроме того, до 50 лет увеличен возраст врачей, которые могут поехать на работу в село и получить денежную поддержку в размере 1 млн рублей. Еще один вид финансовой поддержки медиков - единовременная компенсационная выплата в размере 250 тысяч рублей. Субсидия предоставляется молодым врачам, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерских пункт сразу после окончания учебы.





Мария Семак

22 мая 2017 года







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