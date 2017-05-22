Новости версия для печати Команда Ливенского лицея стала победителем регионального этапа Президентских спортивных игр И именно ей предстоит защищать честь области на Всероссийском финале в сентябре этого года в детском Центре «Орлёнок».



Президентские состязания – одни из самых массовых спортивных игр. В них принимают участие более 10 млн. школьников. В нашей области центром становится детский лагерь «Юбилейный» и несколько школ Мценска. Кроме спортивного многоборья, участникам приходится проявлять себя и в творческих конкурсах. Лучших выбирают среди городских и сельских школ. Лидерство в первой номинации – у Ливенских ребят. Во второй – у ребят из Краснозоренской общеобразовательной школы.





Татьяна Напольских

22 мая 2017 года







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