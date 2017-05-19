Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Братья по неволе. Петр и Павел Будаговы сегодня из зала суда отправились в тюрьму.



- За 30 миллионов лет такого Балка Непрец еще не видела. Кто делает из памятника природы мусорную свалку?



- И без Союза все еще едины. Пионеры всей страны 95-ый год отвечают - «Всегда готов!».



- Как сковородка помогла в строительстве орловского Манежа?



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

19 мая 2017 года







На главную страницу





