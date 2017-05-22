Новости версия для печати В Орле уже объявлен аукцион на строительство пешеходного моста через Оку Речь идет об объекте, который должен объединить Советский и Железнодорожный районы между лодочной станцией и в створе улицы Покровской.



Начальная цена контракта составляет почти 307 млн. рублей. Кто будет проводить работы, станет известно уже 9 июня. Срок сдачи объекта - июль 2019 года. Напомним, будущий мост планируют сделать железобетонным. Его протяженность составит 121 метр, высота – 6,5 метров и ширина – более пяти метров.





Юлия Сулим

22 мая 2017 года







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