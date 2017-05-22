Новости версия для печати Орловцы стали чаще застревать в новых лифтах Об этом депутатам сообщил генеральный директор Первой городской управляющей компании Александр Касьянов.



На заседании профильного комитета директор Первой городской управляющей компании выступил с итогами работы за прошлый год. Как сообщил Александр Касьянов, чаще всего люди застревают в тех лифтах, которые были установлены во время проведения капремонта в многоквартирных домах, и связано это, по его мнению, с плохой наладкой лифтового оборудования.



Всего в 2016 году в Единую диспетчерскую службу поступило всего 180 377 обращений. Из них 85 970 заявок и 94 407 консультаций. Сегодня в управлении Первой городской компании находятся 963 многоквартирных дома. Жилой фонд – от 15 лет и старше.





Татьяна Курбатова

22 мая 2017 года







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