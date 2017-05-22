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В Орле прошел IV чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Все города и районы области представили свои команды, в составе каждой – по два человека, из которых один – уверенный пользователь, другой – начинающий.

Чемпионат проводился по четырём номинациям: работа в личном кабинете Портала государственных услуг; задание по Государственной информационной системе ЖКХ; работа в поисковой системе Яндекс; и с электронными сервисами Пенсионного фонда, Сбербанка, Россельхозбанка, Ростелекома.

24 победителя и призёра получили дипломы, медали и подарки от регионального отделения Союза пенсионеров России.

Среди начинающих пользователей первое место завоевала Елена Береговая из Северного района Орла. Лучшим среди уверенных стал Борис Кичкин из Железнодорожного района.

Участники, занявшие первое место в личном зачёте, представят нашу область на VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Санкт-Петербурге в конце мая.


Евгения Костомарова
22 мая 2017 года

 


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