Новости версия для печати В Орле наградили победителей военно-спортивной игры «Зарница» В этом году в состязании приняли участие более 400 детей из различных школ города.



В результате двухдневных соревнований 3-е место у школы № 50, вторыми стали представители лицея № 4. И лучший результат показали учащиеся 33-й школы. Победители поборются за звание сильнейшего на областном этапе игры. Соревнования состоятся 9 июня на базе учебного центра Академии ФСО России.





Ольга Борисова

22 мая 2017 года







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