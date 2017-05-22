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понедельник
22.05.2017
12:34:16
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В Орле наградили победителей военно-спортивной игры «Зарница»В этом году в состязании приняли участие более 400 детей из различных школ города.
В результате двухдневных соревнований 3-е место у школы № 50, вторыми стали представители лицея № 4. И лучший результат показали учащиеся 33-й школы. Победители поборются за звание сильнейшего на областном этапе игры. Соревнования состоятся 9 июня на базе учебного центра Академии ФСО России.
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